Киевские полицейские обнаружили наркотики у несовершеннолетнего
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. В Киеве полицейские обнаружили у несовершеннолетнего парня наркотики. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Киева.
Правоохранители заметили 17-летнего парня в подъезде многоэтажки во время комплексной отработки территории Оболонского района. Увидев полицейских, молодой человек начал заметно волноваться и подозрительно себя вести.
Во время поверхностного осмотра у него обнаружили шесть полиэтиленовых пакетиков с порошкообразным веществом, похожим на амфетамин, и пакетик с двумя "марками" с рисунком, похожими на ЛСД.
Изъятые вещества полицейские направили на экспертные исследования.
По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.
Происхождение и цель хранения наркотических веществ установит следствие.