Київські поліцейські виявили наркотики у неповнолітнього
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. У Києві поліцейські виявили у неповнолітнього хлопця наркотики. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Києва.
Правоохоронці помітили 17-річного хлопця у під’їзді багатоповерхівки під час комплексного відпрацювання території Оболонського району. Побачивши поліцейських, молодик почав помітно хвилюватися та підозріло себе поводити.
Під час поверхневого огляду у нього виявили шість поліетиленових пакетиків із порошкоподібною речовиною, схожою на амфетамін, та пакетик із двома “марками” з малюнком, схожі на ЛСД.
Вилучені речовини поліцейські направили на експертні дослідження.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) КК України. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.
Походження та мету зберігання наркотичних речовин встановить слідство.