Киевская полиция задержали убийцу мужчины на Оболони
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Правоохранители задержали злоумышленника, который убил мужчину на Оболони. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции города.
Так, 4 ноября 2016 года в Оболонское управление полиции поступило сообщение врачей о том, что в ванной комнате квартире лежит мужчина в крови. На момент прибытия правоохранителей медики констатировали его смерть.
Как выяснили правоохранители, квартиру снимали трое мужчин, двое из которых дали объяснение и сотрудничали со следствием.
В ходе расследования правоохранители задержали подозреваемого в убийстве. Им оказался 22-летний уроженец Хмельницкой области, который скрывался от полиции по месту регистрации.
При осмотре его дома полицейские нашли вещественное доказательство - нож, на котором остались следы крови убитого мужчины.
Свою вину злоумышленник полностью признал. Он рассказал, что между ним и владельцем квартиры возникла внезапная ссора, в ходе которой он нанес оппоненту удары ножом. После этого перерезал на кухне газовые шланги, чтобы спровоцировать взрыв и таким образом скрыть преступление.
Сейчас преступник находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Злоумышленнику грозит до пятнадцати лет лишения свободы.