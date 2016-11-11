Київська поліція затримали вбивцю чоловіка на Оболоні
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Правоохоронці затримали зловмисника, що вбив чоловіка на Оболоні. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції міста Київ.
Так, 4 листопада 2016 року до Оболонського управління поліції надійшло повідомлення лікарів про те, що у ванній кімнаті квартирі лежить чоловік у крові. На момент прибуття правоохоронців медики констатували його смерть.
Як з’ясували правоохоронці, помешкання винаймали троє чоловіків, двоє з яких дали пояснення та співпрацювали зі слідством.
В ході розслідування правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві. Ним виявився 22-річний уродженець Хмельницької області, який переховувався від поліції за місцем реєстрації.
Під час огляду його оселі поліцейські знайшли речовий доказ – ніж, на якому залишилися сліди крові вбитого чоловіка.
Свою провину зловмисник повністю визнав. Він розповів, що між ним та власником квартири виникла раптова сварка, в ході якої він наніс опонентові удари ножем. Після цього перерізав на кухні газові шланги, щоб спровокувати вибух і таким чином приховати злочин.
Наразі злочинець перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання від вартою.
Зловмиснику загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.