Киевская область входит в пятерку экономически развитых регионов Украины - В.Соболев
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Киевская область по объемам валового регионального продукта (ВРП) входит в пятерку экономически развитых регионов Украины. Об этом сообщил депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев, передает УНН.
По его словам, за последние 10 лет, доля валового регионального продукта Киевской области постоянно росла, а ее структура изменялась.
"Харектерной особенностью Киевской области является ее многоотраслевая экономика с преобладанием сферы услуг. За последнее время в области созданы мощные логистические центры, торговые сети, овощехранилища, оптовые рынки, элеваторы. Поэтому на сегодняшний день, сферы экономической деятельности, связанные с торговлей и предоставлением услуг значительно опережают темпы роста в промышленности", - рассказал В.Соболев.
Вместе с тем, депутат отметил, что экономика региона нуждается в новых инвестициях и поддержке малого и среднего бизнеса, способного быстро приспосабливаться к изменениям в среде и компенсировать отсутствие рабочих мест в других секторах. Кроме того, по его убеждению следует постепенно уменьшать межрегиональные дисбалансы.
"Самыми большими промышленными центрами области являются Белая Церковь, Мироновский район и районы, которые расположены возле Киева - Обуховский, Броварский, Киево-Святошинский. Поэтому должны уделить внимание развитию экономического потенциала и южных районов Киевской области, которые на сегодня являются менее экономически привлекательными. Особенно остро стоит вопрос использования огромных северных территорий - Полесского, Ивановского и Вышгородского районов, земли которых практически очистились от радиоактивного загрязнения", - отметил В.Соболев.