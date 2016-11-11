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Київщина входить до п’ятірки економічно розвинутих регіонів України – В.Соболєв

Київщина входить до п’ятірки економічно розвинутих регіонів України – В.Соболєв

Київ • УНН

 • 7258 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Київська область за обсягами валового регіонального продукту (ВРП) належить до п’ятірки економічно розвинутих регіонів України. Про це повідомив депутат Київської обласної ради Вячеслав Соболєв, передає УНН.

За його словами, впродовж останніх 10 років, частка валового регіонального продукту Київщини постійно зростала, а її структура змінювалась.

“Харекторною особливістю Київщини є її багатогалузева економіка з переважанням сфери послуг. За останній час в області створено потужні логістичні центри, торгові мережі, овочесховища, оптові ринки, елеватори. Тому на сьогоднішній день, сфери економічної діяльності, пов’язані з торгівлею та наданням послуг значно випереджають темпи зростання у промисловості” — розповів В.Соболєв.

Разом з тим, депутат наголосив, що економіка регіону потребує нових інвестицій та підтримки малого та середнього бізнесу, спроможного швидко пристосовуватися до змін у середовищі та компенсувати відсутність робочих місць в інших секторах. Крім того, на його переконання слід поступово зменшувати міжрегіональні дисбаланси.

“Найбільшими промисловими центрами області є Біла Церква, Миронівський район та райони розташовані поблизу Києва — Обухівський, Броварський, Києво-Святошинський. Тому маємо приділити увагу розвитку економічного потенціалу й південних районів Київщини, які на сьогодні є менш економічно привабливими. Особливо гостро стоїть питання використання величезних північних територій —Поліського, Іванківського та Вишгородського районів, землі яких практично очистилися від радіоактивного забруднення”, — зазначив В.Соболєв.

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