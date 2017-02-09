Киевсовет утвердил расходы на Евровидение-2017 и общественные проекты

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
7 апреля, 16:13 • 44416 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 109407 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 117073 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 128824 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 148394 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 160640 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 123923 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 139090 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 189936 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 291750 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
5м/с
67%
Популярные новости

В ряде областей Украины зафиксирована активность вражеских дронов

7 апреля, 19:45 • 8322 просмотра

Трамп заверил, что США не приостановят пошлины

7 апреля, 19:47 • 5590 просмотра

Трамп анонсировал переговоры с Тегераном и "большую встречу" в субботу

7 апреля, 20:07 • 4540 просмотра

В Харькове произошел взрыв

7 апреля, 20:11 • 11444 просмотра

Apple срочно перевезла пять грузовых самолетов техники из Индии в США, чтобы избежать новых пошлин

01:05 • 4446 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 191009 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 246749 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 448360 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 400819 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 486248 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Биньямин Нетаньяху

Александр Сырский

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Израиль

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 28527 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 28168 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 42818 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 65082 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 71918 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Lockheed Martin F-35 Lightning II

DJI Mavic

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

Киевсовет утвердил расходы на Евровидение-2017 и общественные проекты

Киев • УНН

 • 12493 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты внесли изменения в бюджет города Киева на 2017 год. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Киевсовета.

Киевсовет утвердил расходы на Евровидение-2017 и общественные проекты

Так, отмечается, что в этом году столица на выполнение проектов бюджета участия предусмотрела 50 млн. гривен.

Также депутаты Киевсовета поддержали передачу последних 165 млн. гривен в Государственный бюджет Украины на проведение "Евровидения 2017".

"Город обязался предоставить на организацию песенного конкурса 200млн.гривен. 35 из них было освоено еще в прошлом году. Поэтому мы передаем в Государственный бюджет остальные обещанные средства - 165  млн. гривен. Такое решение мы приняли сегодня во время корректировки главной сметы столицы ", - отметил председатель бюджетной комиссии Киевсовета Андрей Странников.

При внесении изменений в бюджет города, депутаты Киевсовета распределили и субвенции, полученные от государства.

В частности, 160 млн грн получил город для выплаты помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, детям с инвалидностью, пособия по уходу за людьми с инвалидностью. 37 млн ​​грн - на возмещение стоимости лекарственных средств для лечения отдельных заболеваний. 10 млн грн получил город на приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения для обеспечения скорой медицинской помощи.

"Еще 1,7 млн. грн мы направили на выплату государственной социальной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки; родителям-воспитателям и приемным родителям за предоставление социальных услуг по принципу "деньги ходят за ребенком"; на оплату услуг  на содержание ребенка в семье патронатного воспитателя ", - добавил А.Странников.

Как сообщал УНН, Киевсовет утвердил выделение 625 млн грн на строительство Подольского мостового перехода.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев
Brent
$65.19
Bitcoin
$80,291.30
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$37.00
Золото
$3,016.67
Ethereum
$1,600.38