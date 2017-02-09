Киевсовет утвердил расходы на Евровидение-2017 и общественные проекты

Так, отмечается, что в этом году столица на выполнение проектов бюджета участия предусмотрела 50 млн. гривен.

Также депутаты Киевсовета поддержали передачу последних 165 млн. гривен в Государственный бюджет Украины на проведение "Евровидения 2017".

"Город обязался предоставить на организацию песенного конкурса 200млн.гривен. 35 из них было освоено еще в прошлом году. Поэтому мы передаем в Государственный бюджет остальные обещанные средства - 165 млн. гривен. Такое решение мы приняли сегодня во время корректировки главной сметы столицы ", - отметил председатель бюджетной комиссии Киевсовета Андрей Странников.

При внесении изменений в бюджет города, депутаты Киевсовета распределили и субвенции, полученные от государства.

В частности, 160 млн грн получил город для выплаты помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, детям с инвалидностью, пособия по уходу за людьми с инвалидностью. 37 млн ​​грн - на возмещение стоимости лекарственных средств для лечения отдельных заболеваний. 10 млн грн получил город на приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения для обеспечения скорой медицинской помощи.

"Еще 1,7 млн. грн мы направили на выплату государственной социальной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки; родителям-воспитателям и приемным родителям за предоставление социальных услуг по принципу "деньги ходят за ребенком"; на оплату услуг на содержание ребенка в семье патронатного воспитателя ", - добавил А.Странников.

Как сообщал УНН, Киевсовет утвердил выделение 625 млн грн на строительство Подольского мостового перехода.