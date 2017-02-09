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Київрада затвердила видатки на Євробачення-2017 та громадські проекти

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 лютого. УНН. Сьогодні на пленарному засіданні Київської міської ради депутати внесли зміни до бюджету міста Києва на 2017 рік. Про це УНН повідомили в прес-службі Київради.

Київрада затвердила видатки на Євробачення-2017 та громадські проекти

Так, зазначається, що цьогоріч столиця на виконання проектів Бюджету участі передбачила 50 мільйонів гривень.

Також депутати Київради підтримали передачу останніх 165 мільйонів гривень до Державного бюджету України на проведення “Євробачення 2017”.

“Місто зобов’язалося надати на організацію пісенного конкурсу 200 мільйонів гривень. 35 з них було освоєно ще в минулому році. Тому ми передаємо до Державного бюджету решту обіцяних коштів — 165 мільйонів гривень. Таке рішення ми ухвалили сьогодні під час коригування головного кошторису столиці”, — зазначив голова бюджетної комісії Київради Андрій Странніков.

Під час внесення змін до бюджету міста, депутати Київради розподілили і субвенції, отримані від держави.

Зокрема, 160 млн грн отримало місто для виплати допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, дітям з інвалідністю, допомоги для догляду за людьми з інвалідністю. 37 млн грн — на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань. 10 млн грн отримало місто на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги.

“Ще 1,7 млн грн ми спрямували на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг за принципом „гроші ходять за дитиною“; на оплату послуг із на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя”, — додав А.Странніков.

Як повідомляв УНН, Київрада затвердила виділення 625 млн грн на будівництво Подільського мостового переходу.

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