Киев, храмы и писанки, или Пасхальный сюрприз от УНН

Киевские храмы провели ночные службы и до захода солнца продлится традиционное освящение пищи.

После проведения церковных обрядов, пасхальные праздники можно отметить, погрузившись в традиционное празднование Пасхи в парке "Киевская Русь". Мероприятие будет проходить в древних традициях Древнего Киева. Все желающие смогут пострелять из лука и покататься верхом. Посетителей ждет уникальная этническая атмосфера времен Киевской Руси.

Также, за неделю до праздника в столице на Софийской, Михайловской площадях и Владимирском проезде начался фестиваль писанок, который продлится до 23 апреля. В этом году на фестивале представлено рекордное количество писанок - 585. Для детей на Софийской площади установили аттракционы и колесо обозрения.