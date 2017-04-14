Киев, храмы и писанки, или Пасхальный сюрприз от УНН

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 47423 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104152 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 160126 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118160 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117503 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113093 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104646 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107176 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103661 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154541 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Киев, храмы и писанки, или Пасхальный сюрприз от УНН

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 апреля. УНН. Христиане восточного обряда сегодня отмечают главный религиозный праздник - Пасху, праздник Христова Воскресения. УНН подготовил сюрприз для читателей и провел съемку крупнейших киевских храмов.

Киевские храмы провели ночные службы и до захода солнца продлится традиционное освящение пищи.

После проведения церковных обрядов, пасхальные праздники можно отметить, погрузившись в традиционное празднование Пасхи в парке "Киевская Русь". Мероприятие будет проходить в древних традициях Древнего Киева. Все желающие смогут пострелять из лука и покататься верхом. Посетителей ждет уникальная этническая атмосфера времен Киевской Руси.

Также, за неделю до праздника в столице на Софийской, Михайловской площадях и Владимирском проезде начался фестиваль писанок, который продлится до 23 апреля. В этом году на фестивале представлено рекордное количество писанок - 585. Для детей на Софийской площади установили аттракционы и колесо обозрения.

Украинские Национальные Новости

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