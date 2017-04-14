Київ, храми і крашанки, або Великодній сюрприз від УНН

Київські храми провели нічні служби і до заходу сонця триватиме традиційне освячення їжі.

Після проведення церковних обрядів, пасхальні свята можна відзначити, поринувши у традиційне святкування Великодня в парку “Київська Русь”. Захід проходитиме в давніх традиціях Стародавнього Києва. Усі бажаючі матимуть змогу постріляти з лука та покотатися верхи. На відвідувачів чекає унікальна етнічна атмосфера часів Київської Русі.

Також, за тиждень до свята у столиці на Софійській, Михайлівській площах та Володимирському проїзді розпочався фестиваль писанок, який триватиме до 23 квітня. Цього року на фестивалі представлена рекордна кількість писанок — 585. Для дітей на Софійській площі встановили атракціони та колесо огляду.