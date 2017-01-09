Киевлян призвали быть осторожными из-за сильных снегопадов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. По прогнозу Украинского гидрометцентра, 9 января в столице ожидается облачная погода с прояснениями. Временами снег, слабая метель. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с. Температура ночью 11-13 градусов мороза, днем 7-9 градусов мороза, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА призывает водителей быть внимательными и осторожными на дорогах города. Пешеходам рекомендуется двигаться по тротуарам с осторожностью, переходить дорогу только в установленных для этого местах, быть осмотрительными.
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Коммунальщики напоминают о просьбе не парковать личные авто на обочинах дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.
"Напоминаем, машины, мешающие расчищать дороги города от снега, будут эвакуированы", - говорится в сообщении.