Киян закликали бути обережними через сильні снігопади
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. За прогнозом Українського гідрометцентру, 9 січня в столиці очікується хмарна погода з проясненнями. Часом сніг, слабка хуртовина. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно північний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-13 градусів морозу, вдень 7-9 градусів морозу, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.
Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА закликає водіїв бути уважними та обережними на дорогах міста. Пішоходам рекомендується рухатись на тротуарах із обережністю, переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях, бути обачливими.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Водіїв вантажівок попередили про можливе обмеження руху на Київщині
Комунальники нагадують про прохання не паркувати приватні авто на узбіччях доріг, щоб не заважати роботі снігоприбиральної техніки.
"Нагадуємо, автівки, що заважатимуть розчищати дороги міста від снігу, будуть евакуйовані", - йдеться у повідомленні.