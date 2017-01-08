Киевлян призвали быть осторожными из-за сильных снегопадов
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Сегодня в столице ожидаются сильные снегопады и метели, киевлян призвали быть осторожными на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает УНН.
"По прогнозу Украинского гидрометцентра, 8 января в столице ожидаются сложные погодные условия: сильные снегопады, метели. Ветер северо-восточный, 7-12 м / с, местами порывы 15-20 м / с. На дорогах гололедица. Температура в течение суток 10 градусов мороза ", - говорится в сообщении.
Водителей призвали быть внимательными и осторожными на дорогах города. Пешеходам рекомендуется двигаться на тротуарах с осторожностью, переходить дорогу только в установленных для этого местах, быть осмотрительными.
Коммунальщики напомнили о просьбе не парковать авто на обочинах дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники. Машины, мешающие расчищать дороги города от снега, будут эвакуированы.
Как сообщал УНН, в Киевской ОГА водителей грузовиков предупредили о возможном ограничении движения в Киевской области.