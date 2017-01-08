Киян закликали бути обережними через сильні снігопади
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Сьогодні у столиці очікуються сильні снігопади і хуртовини, киян закликали бути обережними на дорогах. Про це повідомляє прес-служба КМДА, передає УНН.
“За прогнозом Українського гідрометцентру, 8 січня в столиці очікуються складні погодні умови: сильні снігопади, хуртовини. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. На дорогах ожеледиця. Температура протягом доби 10 градусів морозу”, — йдеться у повідомленні.
Водіїв закликали бути уважними та обережними на дорогах міста. Пішоходам рекомендується рухатись на тротуарах із обережністю, переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях, бути обачливими.
Комунальники нагадали про прохання не паркувати авто на узбіччях доріг, щоб не заважати роботі снігоприбиральної техніки. Автівки, що заважатимуть розчищати дороги міста від снігу, будуть евакуйовані.
Як повідомляв УНН, у Київській ОДА водіїв вантажівок попередили про можливе обмеження руху на Київщині.