Китай отреагировал на инициативу Украины о прекращении огня на 9 мая
Киев • УНН
Китай поддерживает мирные усилия и призывает к диалогу для завершения войны. Пекин требует от Украины обеспечить права и безопасность своих граждан на территории Украины.
Китай поддерживает все усилия, направленные на достижение мира и прекращение российско-украинской войны. В частности, речь идет об инициативах Украины о перемирии на День победы 9 мая. Об этом заявил спикер МИД Китая Линь Цзянь во время брифинга, передает УНН.
Детали
Позиция Китая четкая и однозначная: мы поддерживаем все усилия, направленные на достижение мира. Надеемся, что все стороны будут продолжать разрешать кризис путем диалога и переговоров
Также спикер министерства иностранных дел КНР требует от Украины обеспечить законные права и интересы китайских граждан на украинской территории, а также гуманное обращение с ними в соответствии с положениями международного права.
Китайская сторона неоднократно обнародовала предупреждения по безопасности, требуя от китайских граждан держаться подальше от зон вооруженного конфликта, избегать любой формы вовлечения в конфликт, а особенно - участия в военных операциях любой из сторон
рф нарушила режим прекращения огня, путина волнуют только военные парады - глава МИД06.05.2026, 09:48 • 4022 просмотра