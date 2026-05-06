Китай отреагировал на инициативу Украины о прекращении огня на 9 мая

Китай поддерживает все усилия, направленные на достижение мира и прекращение российско-украинской войны. В частности, речь идет об инициативах Украины о перемирии на День победы 9 мая. Об этом заявил спикер МИД Китая Линь Цзянь во время брифинга, передает УНН.

Позиция Китая четкая и однозначная: мы поддерживаем все усилия, направленные на достижение мира. Надеемся, что все стороны будут продолжать разрешать кризис путем диалога и переговоров - заявил он.

Также спикер министерства иностранных дел КНР требует от Украины обеспечить законные права и интересы китайских граждан на украинской территории, а также гуманное обращение с ними в соответствии с положениями международного права.

Китайская сторона неоднократно обнародовала предупреждения по безопасности, требуя от китайских граждан держаться подальше от зон вооруженного конфликта, избегать любой формы вовлечения в конфликт, а особенно - участия в военных операциях любой из сторон - говорится в заявлении Линь Цзяня.

