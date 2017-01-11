Число жертв наводнения на юге Таиланда возросло до 31 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. В результате сильного наводнения на юге Таиланда с начала года уже погиб 31 человек. Об этом со ссылкой на заявление Департамента по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий сообщает The Nation, передает УНН.
Вследствие длительного наводнения в 12 южных провинциях погиб 31 человек и еще два человека пропали без вести.
Из-за затопления пострадали 1,18 млн человек в 117 районах.
Отмечается, что наводнение уже улеглось в районах Яла и Ранонг.