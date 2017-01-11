Кількість жертв повені на півдні Таїланду зросла до 31 особи
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. У результаті сильної повені на півдні Таїланду з початку року вже загинула 31 людина. Про це з посиланням на заяву Департаменту із запобігання і подолання наслідків стихійних лих повідомляє The Nation, передає УНН.
Внаслідок довготривалої повені у 12 південних провінціях загинула 31 особа і ще двоє людей зникли безвісти.
Через затоплення постраждали 1,18 млн людей у 117 районах.
Зазначається, що повені вже вщухли у районах Яла та Ранонг.