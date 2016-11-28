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Число погибших от отравления алкоголем в Украине возросло до 73 человек

Киев • УНН

 • 17518 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. По состоянию на 28 ноября ноября, в Украине зарегистрировано 150 случаев отравлений фальсифицированным опасным алкоголем, из них 73 завершились летально. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпродпотребслужбы.

Число погибших от отравления алкоголем в Украине возросло до 73 человек

По оперативным сообщению Главного управления  Госпродпотребслужбы в Харьковской области по состоянию на 9:00 28.11.2016 года по результатам судебно-медицинской экспертизы зарегистрировано и подтверждено четыре летальных случая отравлений метиловым спиртом: в Волчанском районе Харьковской области - 3, в г. Харькове - 1 случай. Общее количество отравлений фальсифицированным алкоголем в Харьковской области составляет - 104, из них умерли - 57. По данным судебно-медицинской экспертизы в Харьковской области метиловый спирт обнаружено всего у 54 умерших от отравлений фальсифицированным алкоголем.

В целом, количество пострадавших по состоянию на 28.11.2016 года по каждой области следующая:

1) Николаевская область (г. Николаев): отравились - 6 человек, умерло - 6;

2) Житомирская область (г. Бердичев): отравились - 3 человека, из них умер - 1 человек;

3) Днепропетровская область (с. Катещино Томаковского района): 8 человек, умерло - 2;

4) Донецкая область (г. Лиман): отравились - 9 человек, из них 5 умерли;

5) Луганская область (г. Рубежное): отравились и умерли - 2 человека;

6) Запорожская область (Вольнянский район): отравились - 18 человек.

Согласно результатам судмедэкспертизы у 60 умерших обнаружено в крови метиловый спирт (Харьковская область - 54, Николаевская область - 5, Житомирская - 1).

Напомним, по состоянию на вечер 10 ноября, в Украине зарегистрировано 146 случаев отравлений фальсифицированным опасным алкоголем, из них 69 завершились летально.

Украинские Национальные Новости

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