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Кількість загиблих від отруєння алкоголем в Україні зросла до 73 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Станом на 28 листопада листопада, в Україні зареєстровано 150 випадків отруєнь фальсифікованим небезпечним алкоголем, з них 73 завершилися летально. Про це УНН повідомили у прес-службі Держпродспоживслужби.

Кількість загиблих від отруєння алкоголем в Україні зросла до 73 осіб

За оперативним повідомленням Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області станом на 9:00 28.11.2016 за результатами судово-медичної експертизи зареєстровано та підтверджено чотири летальних випадки отруєнь метиловим спиртом: у Вовчанському районі Харківської області — 3, у м. Харкові — 1 випадок. Загальна кількість отруєнь фальсифікованим алкоголем у Харківській області становить — 104, із них померли — 57. За даними судово-медичної експертизи в Харківській області метиловий спирт виявлено всього у 54 померлих від отруєнь фальсифікованим алкоголем.

Загалом, кількість постраждалих станом на 28.11.2016 по кожній області наступна:

1) Миколаївська область (м. Миколаїв): отруїлося — 6 осіб, померло — 6;

2) Житомирська область (м. Бердичів): отруїлося — 3 особи, з них померла — 1 особа;

3 ) Дніпропетровська область (с. Катьощине Томаківського району): 8 осіб, померло — 2;

4) Донецька область (м. Лиман): отруїлося — 9 осіб, з них 5 померло;

5) Луганська область (м. Рубіжне): отруїлося та померло — 2 особи;

6) Запорізька область(Вільнянський район):отруїлося — 18 осіб.

Згідно з результатами судмедекспертизи у 60 померлих виявлено в крові метиловий спирт (Харківська область — 54, Миколаївська область — 5, Житомирська — 1).

Нагадаємо, станом на вечір 10 листопада, в Україні зареєстровано 146 випадків отруєнь фальсифікованим небезпечним алкоголем, з них 69 завершилися летально.

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