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15 марта, 19:03 • 111421 просмотра

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Число погибших от отравления алкоголем в Украине возросло до 69 человек

Число погибших от отравления алкоголем в Украине возросло до 69 человек

Киев • УНН

 • 9846 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. По состоянию на вечер 10 ноября, в Украине зарегистрировано 146 случаев отравлений фальсифицированным опасным алкоголем, из них 69 завершились летально. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпродпотребслужбы.

"По состоянию на 18 часов 10.11.2016 года в стране зарегистрировано 146 случаев отравлений фальсифицированным опасным алкоголем, из них 69 завершились летально", - сказано в сообщении.

В частности, количество пострадавших по состоянию на 10.11.2016 по каждой области следующее:

1) Николаевская область (г. Николаев): отравились - 6 человек, умерло - 6;

2) Житомирская область (г. Бердичев): отравились - 3 человека, из них умер - 1 человек;

3) Днепропетровская область (с. Катещино Томаковского района): 8 человек, умерло - 2;

4) Донецкая область (г. Лиман): отравились - 9 человек, из них 5 умерли;

5) Луганская область (г. Рубежное): отравились и умерли - 2 человека;

6) Запорожская область (Вольнянский район): отравились - 18 человек.

Согласно результатам судмедэкспертизы в 56 умерших обнаружен в крови метанол (Харьковская область - 50, Николаевская область - 5, Житомирская - 1).

Как сообщал УНН, количество погибших от отравления алкоголем в Украине возросло до 68 человек.

Украинские Национальные Новости

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