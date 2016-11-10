Число погибших от отравления алкоголем в Украине возросло до 69 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. По состоянию на вечер 10 ноября, в Украине зарегистрировано 146 случаев отравлений фальсифицированным опасным алкоголем, из них 69 завершились летально. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпродпотребслужбы.
"По состоянию на 18 часов 10.11.2016 года в стране зарегистрировано 146 случаев отравлений фальсифицированным опасным алкоголем, из них 69 завершились летально", - сказано в сообщении.
В частности, количество пострадавших по состоянию на 10.11.2016 по каждой области следующее:
1) Николаевская область (г. Николаев): отравились - 6 человек, умерло - 6;
2) Житомирская область (г. Бердичев): отравились - 3 человека, из них умер - 1 человек;
3) Днепропетровская область (с. Катещино Томаковского района): 8 человек, умерло - 2;
4) Донецкая область (г. Лиман): отравились - 9 человек, из них 5 умерли;
5) Луганская область (г. Рубежное): отравились и умерли - 2 человека;
6) Запорожская область (Вольнянский район): отравились - 18 человек.
Согласно результатам судмедэкспертизы в 56 умерших обнаружен в крови метанол (Харьковская область - 50, Николаевская область - 5, Житомирская - 1).
Как сообщал УНН, количество погибших от отравления алкоголем в Украине возросло до 68 человек.