Кількість загиблих від отруєння алкоголем в Україні зросла до 69 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Станом на вечір 10 листопада, в Україні зареєстровано 146 випадків отруєнь фальсифікованим небезпечним алкоголем, з них 69 завершилися летально. Про це УНН повідомили у прес-службі Держпродспоживслужби.
“Станом на 18 годину 10.11.2016 року в країні зареєстровано 146 випадків отруєнь фальсифікованим небезпечним алкоголем, з них 69 завершилися летально”, — сказано в повідомленні.
Зокрема, кількість постраждалих станом на 10.11.2016 по кожній області наступна:
1) Миколаївська область (м. Миколаїв): отруїлося — 6 осіб, померло — 6;
2) Житомирська область (м. Бердичів): отруїлося — 3 особи, з них померла — 1 особа;
3 ) Дніпропетровська область (с. Катьощине Томаківського району): 8 осіб, померло — 2;
4) Донецька область (м. Лиман): отруїлося — 9 осіб, з них 5 померло;
5) Луганська область (м. Рубіжне): отруїлося та померло — 2 особи;
6) Запорізька область (Вільнянський район):отруїлося — 18 осіб.
Згідно з результатами судмедекспертизи у 56 померлих виявлено в крові метанол (Харківська область — 50, Миколаївська область — 5, Житомирська — 1).
Як повідомляв УНН, кількість загиблих від отруєння алкоголем в Україні зросла до 68 осіб.