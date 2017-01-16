Количество погибших в результате крушения грузового самолета Boeing 747 превысило 30 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Количество погибших в результате крушения самолета под Бишкеком превысило 30 человек, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
Об этом сообщил представитель пресс-службы Министерства здравоохранения Киргизии.
Грузовой Boeing 747 авиакомпании Turkish Airlines разбился под Бишкеком утром в понедельник, самолет выполнял рейс Гонконг-Бишкек. По данным МЧС Киргизии, самолет рухнул в районе дачного поселка в окрестностях аэропорта.
"На данный момент данные о погибших в результате аварии самолета уточняются, списки различаются, но речь идет не менее чем о 30 погибших из числа местных жителей и членов экипажа. Счет идет на десятки ", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, на месте находится министр здравоохранения Талантбек Батиралиев, организован штаб по проведению спасательных работ.
По данным Министерства здравоохранения, с места происшествия госпитализированы восемь человек, из них шестеро детей, у всех множественные травмы и ожоги.
"Данные по погибшим и пострадавшим пока не окончательные", - добавила собеседница агентства.
Ранее сообщалось о не менее 20 погибших жителей, из которых шестеро детей, и трех погибших членов экипажа самолета.
Агентство AFP сообщает, что как минимум 32 человека погибли при падении турецкого грузового самолета.