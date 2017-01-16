Кількість загиблих в результаті аварії вантажного літака Boeing 747 перевищила 30 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Кількість загиблих в результаті аварії літака під Бішкеком перевищила 30 осіб, передає УНН з посиланням на РІА Новини.
Про це повідомив представник прес-служби Міністерства охорони здоров’я Киргизії.
Вантажний Boeing 747 авіакомпанії Turkish Airlines розбився під Бішкеком вранці в понеділок, літак виконував рейс Гонконг-Бішкек. За даними МНС Киргизії, літак звалився в районі дачного селища в околицях аеропорту.
“На даний момент дані за загиблими в результаті аварії літака уточнюються, списки різняться, але мова йде не менше ніж про 30 загиблих з числа місцевих жителів і членів екіпажу. Рахунок йде на десятки,” — сказала співрозмовниця агентства.
За її словами, на місці перебуває міністр охорони здоров’я Талантбек Батираліев, організований штаб з проведення рятувальних робіт.
За даними Міністерства охорони здоров’я, з місця події госпіталізовано вісім осіб, з них шестеро дітей, у всіх тяжкі множинні травми і опіки.
“Дані по загиблих і постраждалих поки не остаточні,” — додала співрозмовниця агентства.
Раніше повідомлялося про щонайменше 20 загиблих жителів, з яких шестеро діти, і трьох загиблих членів екіпажу літака.
Агентство AFP повідомляє, що як мінімум 32 людини загинули під час падіння турецького вантажного літака.