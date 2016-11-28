Количество правоохранителей возле Святошинского суда будет зависеть от ситуации - З.Шкиряк
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Количество правоохранителей возле Святошинского районного суда Киева, где будет рассматриваться уголовное производство по обвинению экс-беркутовцев в расстреле активистов Евромайдана, будет зависеть от ситуации. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Шкиряк в эфире "112 Украина", передает УНН.
"Безусловно, мы сделаем все для того, чтобы обеспечить нормальное прохождение судебного заседания. Поэтому и количество правоохранителей будет привлечено, которого будет требовать конкретная ситуация", - отметил он.
Также З.Шкиряк подчеркнул, что если не произойдет никаких форс-мажорных обстоятельств перед началом заседания, то экс-беркутовцы бесспорно будут доставлены в суд. Однако, по словам советника, могут произойти любые обстоятельства, которые помешают этому.
"Например, вчера я слышал, что Генеральная прокуратура высказалась о том, что может быть организован видеодопрос беркутовцев непосредственно в СИЗО", - добавил З.Шкиряк.
Как сообщал УНН, возле Святошинского райсуда в Киеве пока спокойно.