Количество правоохранителей возле Святошинского суда будет зависеть от ситуации - З.Шкиряк

"Безусловно, мы сделаем все для того, чтобы обеспечить нормальное прохождение судебного заседания. Поэтому и количество правоохранителей будет привлечено, которого будет требовать конкретная ситуация", - отметил он.

Также З.Шкиряк подчеркнул, что если не произойдет никаких форс-мажорных обстоятельств перед началом заседания, то экс-беркутовцы бесспорно будут доставлены в суд. Однако, по словам советника, могут произойти любые обстоятельства, которые помешают этому.

"Например, вчера я слышал, что Генеральная прокуратура высказалась о том, что может быть организован видеодопрос беркутовцев непосредственно в СИЗО", - добавил З.Шкиряк.

Как сообщал УНН, возле Святошинского райсуда в Киеве пока спокойно.