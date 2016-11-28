Кількість правоохоронців біля Святошинського суду буде залежати від ситуації - З.Шкіряк
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Кількість правоохоронців біля Святошинського районного суду Києва, де розглядатиметься кримінальне провадження за обвинуваченням екс-беркутівців у розстрілі активістів Євромайдану, буде залежати від ситуації. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк в ефірі “112 Україна”, передає УНН.
“Безперечно, ми зробимо все для того, щоб забезпечити нормальне проходження судового засідання. Тому та кількість правоохоронців буде залучена, яку буде вимагати конкретна ситуація”, — зауважив він.
Також З.Шкіряк підкреслив, що якщо не відбудеться жодних форс-мажорних обставин перед початком засідання, то екс-беркутівці безперечно будуть доставлені до суду. Однак, за словами радника, можуть статися будь-які обставини, які стануть на заваді цьому.
“Наприклад, вчора я чув, що Генеральна прокуратура висловилася стосовно того, що може бути організований відеодопит беркутівців безпосередньо в СІЗО”, — додав З. Шкіряк.
Як повідомляв УНН, біля Святошинського райсуду у Києві наразі спокійно.