Количество квартир с охраной в Украине в прошлом году увеличилось на 14% - полиция

"У нас за этот год произошло существенное увеличение количества охраняемых квартир, охраняемых объектов. Если на начало года охранялось 116 тыс. объектов, то на начало 2017 года эта цифра составляет 122 тыс. объектов. То есть почти плюс 5%. По квартирам ситуация следующая: на начало 2016 года под охраной полиции находилось 163 тыс. квартир, то на начало 2017 эта цифра составляет более 186 тыс. квартир. то есть, плюс 23 тыс. квартир, или 14% прироста", - сказал он.

Напомним, по состоянию на сентябрь прошлого года около 60 тыс. квартир в Киеве находились под охраной.