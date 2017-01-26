Кількість квартир з охороною в Україні торік збільшилася на 14% - поліція

"У нас за цей рік відбулося суттєве зростання кількості охороняємих квартир, охороняємих об’єктів. Якщо на початок року охоронялось 116 тисяч об’єктів, то на початок 2017 ця цифра складає 122 тисячі об’єктів. Тобто майже плюс 5%. По квартирам ситуація наступна: на початок 2016 року під охороною поліції перебувало 163 тисячі квартир, то на початок 2017 року ця цифра складає понад 186 тисяч квартир. Тобто, плюс 23 тисячі квартир, або 14% приросту", - сказав він.

Нагадаємо, станом на вересень минулого року близько 60 тис. помешкань у Києві перебували під охороною.