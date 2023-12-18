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kievstar-vozobnovil-uslugu-sms-posle-khakerskoi-ataki

"Киевстар" возобновил услугу SMS после хакерской атаки

Киев  •  УНН

18 декабрь 2023, 11:38  •  8812 просмотра

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"Киевстар" восстановил услуги SMS и работает над восстановлением M2M для бизнес-клиентов после хакерской атаки; в некоторых регионах все еще наблюдаются проблемы с доступом к "Домашнему интернету".

Мобильный оператор "Киевстар" (Kyivstar) возобновил доступ к услугам SMS, в том числе - в международном роуминге, сообщили в понедельник в компании, пишет УНН.

Детали

"Наконец-то уже можно отправить родным SMS-ку", - сообщили в компании.

И предоставили апдейт по статусу работы сети:

  •  возобновили доступ к услугам SMS, в том числе - в роуминге;
  • доступна голосовая связь и мобильная передача данных;
  • начинают восстанавливать доступ к M2M для бизнес-клиентов;
  • Киевстар ТВ работает и предоставляет бесплатный доступ к платформе, пока ликвидируют последствия. Даже для неавторизованных пользователей.  

"Наши инженеры сообщают, что работы происходят постепенно, потому что этого требует безопасность. Как только все стабилизационные мероприятия будут завершены, мы проинформируем вас и начнем начисление компенсаций", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в некоторых населенных пунктах все еще возникают локальные сложности с доступностью к "Домашнему интернету". "Вся наша команда сейчас работает над решением этой проблемы", - указали в Киевстаре.

Напомним,

12 декабря мощная хакерская атака на украинскую мобильную сеть "Киевстар" вызвала перебои в работе и технические проблемы; компания работает над восстановлением и выплатит компенсации пострадавшим абонентам.

15 декабря "Киевстар" возобновил доступ к мобильному интернету на всей подконтрольной территории Украины.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Общество
"Київстар" відновив послугу SMS після хакерської атаки
Kyivstar restores SMS service after hacker attack
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"Киевстар" возобновил услугу SMS после хакерской атаки

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