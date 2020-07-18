Киану Ривз взялся за написание комиксов: появилось первое изображение обложки

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 25176 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 101203 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 106092 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 132847 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110388 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 130983 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101985 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102572 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104415 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102052 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Киану Ривз взялся за написание комиксов: появилось первое изображение обложки

Киану Ривз взялся за написание комиксов: появилось первое изображение обложки

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 июля. УНН. Голливудский актер Киану Ривз принялся за написание комиксов, первый из которых увидит свет уже этой осенью. Об этом пишет USA Today, передает УНН.

Серия комиксов Ривза из 12 выпусков, созданная совместно с соавтором Мэттом Киндтом и художником Алессандро Витти, называется BRZRKR, и будет выходить ежемесячно, начиная с 7 октября. Издатель Boom Studios уже поделился изображением обложки. 

Комиксы BRZRKR сосредотачиваются на воине, который очень похож на "некоего любимого актера" и который "веками шел по залитой кровью тропе по всему миру". "В настоящее время Берзеркер выполняет опасную работу для правительства США в обмен на правду о его существовании", - пишет издание о новой серии комиксов.

Напомним, Netflix выделила рекордный бюджет на шпионский триллер с Райаном Гослингом и Крисом Эвансом.

We're thrilled to announce BRZRKR, a twelve-issue series from the iconic Keanu Reeves in his Must Read comic book writing debut alongside co-writer @mattkindt & artist @AlessandroVitti!@USATODAY has the exclusive details: https://t.co/IQZdL4P63l pic.twitter.com/rLo0MKdqgS

— BOOM! Studios (@boomstudios) July 17, 2020

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