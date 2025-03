Киану Ривз взялся за написание комиксов: появилось первое изображение обложки

Серия комиксов Ривза из 12 выпусков, созданная совместно с соавтором Мэттом Киндтом и художником Алессандро Витти, называется BRZRKR, и будет выходить ежемесячно, начиная с 7 октября. Издатель Boom Studios уже поделился изображением обложки.

Комиксы BRZRKR сосредотачиваются на воине, который очень похож на "некоего любимого актера" и который "веками шел по залитой кровью тропе по всему миру". "В настоящее время Берзеркер выполняет опасную работу для правительства США в обмен на правду о его существовании", - пишет издание о новой серии комиксов.

Напомним, Netflix выделила рекордный бюджет на шпионский триллер с Райаном Гослингом и Крисом Эвансом.

We're thrilled to announce BRZRKR, a twelve-issue series from the iconic Keanu Reeves in his Must Read comic book writing debut alongside co-writer @mattkindt & artist @AlessandroVitti!@USATODAY has the exclusive details: https://t.co/IQZdL4P63l pic.twitter.com/rLo0MKdqgS

— BOOM! Studios (@boomstudios) July 17, 2020