Киану Ривз взялся за написание комиксов: появилось первое изображение обложки
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Голливудский актер Киану Ривз принялся за написание комиксов, первый из которых увидит свет уже этой осенью. Об этом пишет USA Today, передает УНН.
Серия комиксов Ривза из 12 выпусков, созданная совместно с соавтором Мэттом Киндтом и художником Алессандро Витти, называется BRZRKR, и будет выходить ежемесячно, начиная с 7 октября. Издатель Boom Studios уже поделился изображением обложки.
Комиксы BRZRKR сосредотачиваются на воине, который очень похож на "некоего любимого актера" и который "веками шел по залитой кровью тропе по всему миру". "В настоящее время Берзеркер выполняет опасную работу для правительства США в обмен на правду о его существовании", - пишет издание о новой серии комиксов.
Напомним, Netflix выделила рекордный бюджет на шпионский триллер с Райаном Гослингом и Крисом Эвансом.
We're thrilled to announce BRZRKR, a twelve-issue series from the iconic Keanu Reeves in his Must Read comic book writing debut alongside co-writer @mattkindt & artist @AlessandroVitti!@USATODAY has the exclusive details: https://t.co/IQZdL4P63l pic.twitter.com/rLo0MKdqgS— BOOM! Studios (@boomstudios) July 17, 2020