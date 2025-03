Кіану Рівз взявся за написання коміксів: з'явилося перше зображення обкладинки

Серія коміксів Рівза з 12 випусків, створена спільно зі співавтором Меттом Кіндтом і художником Алессандро Вітті, називається BRZRKR, і буде виходити щомісяця, починаючи з 7 жовтня. Видавець Boom Studios вже поділився зображенням обкладинки.

Комікси BRZRKR зосереджуються на воїні, який дуже схожий на "певного улюбленого актора" і який "століттями йшов по залитій кров'ю стежці по всьому світу". "Наразі Берзеркер виконує небезпечну роботу для уряду США в обмін на правду про його існування", - пише видання про нову серію коміксів.

Нагадаємо, Netflix виділила рекордний бюджет на шпигунський трилер з Раяном Гослінгом і Крісом Евансом.

We're thrilled to announce BRZRKR, a twelve-issue series from the iconic Keanu Reeves in his Must Read comic book writing debut alongside co-writer @mattkindt & artist @AlessandroVitti!@USATODAY has the exclusive details: https://t.co/IQZdL4P63l pic.twitter.com/rLo0MKdqgS

— BOOM! Studios (@boomstudios) July 17, 2020