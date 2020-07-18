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19 березня, 18:42 • 98336 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 137561 перегляди

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19 березня, 14:10 • 116124 перегляди

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19 березня, 10:24 • 130475 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

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Кіану Рівз взявся за написання коміксів: з'явилося перше зображення обкладинки

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 липня. УНН. Голлівудський актор Кіану Рівз взявся за написання коміксів, перший з яких побачить світ вже цієї осені. Про це пише USA Today, передає УНН

Серія коміксів Рівза з 12 випусків, створена спільно зі співавтором Меттом Кіндтом і художником Алессандро Вітті, називається BRZRKR, і буде виходити щомісяця, починаючи з 7 жовтня. Видавець Boom Studios вже поділився зображенням обкладинки. 

Комікси BRZRKR зосереджуються на воїні, який дуже схожий на "певного улюбленого актора" і який "століттями йшов по залитій кров'ю стежці по всьому світу". "Наразі Берзеркер виконує небезпечну роботу для уряду США в обмін на правду про його існування", - пише видання про нову серію коміксів.

Нагадаємо, Netflix виділила рекордний бюджет на шпигунський трилер з Раяном Гослінгом і Крісом Евансом.

We're thrilled to announce BRZRKR, a twelve-issue series from the iconic Keanu Reeves in his Must Read comic book writing debut alongside co-writer @mattkindt & artist @AlessandroVitti!@USATODAY has the exclusive details: https://t.co/IQZdL4P63l pic.twitter.com/rLo0MKdqgS

— BOOM! Studios (@boomstudios) July 17, 2020

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