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Парень, который поджег себя в Днепропетровской области, до сих пор находится в тяжелом состоянии

Парень, который поджег себя в Днепропетровской области, до сих пор находится в тяжелом состоянии

Киев • УНН

 • 10341 просмотра

ДНЕПР-КИЕВ. 29 декабря. УНН. Парень, который поджег себя в Днепропетровской области, до сих пор находится в тяжелом состоянии. Об этом корреспонденту УНН сообщил директор областной Днепропетровской детской больницы Александр Хитрик.

Парень получил 70% ожогов и сейчас находится в реанимации, его состояние стабильно тяжелое. По словам врача, завтра пострадавшему будут делать микротомию, проводить гистологическую диагностику тканей.

Напомним, в Днепропетровской области 11-летний мальчик облил себя бензином и поджег, чтобы повторить эксперимент украинского блогера. В крайне тяжелом состоянии его доставили в областную детскую больницу.

Украинские Национальные Новости

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