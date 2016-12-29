Парень, который поджег себя в Днепропетровской области, до сих пор находится в тяжелом состоянии
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 29 декабря. УНН. Парень, который поджег себя в Днепропетровской области, до сих пор находится в тяжелом состоянии. Об этом корреспонденту УНН сообщил директор областной Днепропетровской детской больницы Александр Хитрик.
Парень получил 70% ожогов и сейчас находится в реанимации, его состояние стабильно тяжелое. По словам врача, завтра пострадавшему будут делать микротомию, проводить гистологическую диагностику тканей.
Напомним, в Днепропетровской области 11-летний мальчик облил себя бензином и поджег, чтобы повторить эксперимент украинского блогера. В крайне тяжелом состоянии его доставили в областную детскую больницу.