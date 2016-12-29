Хлопець, який підпалив себе на Дніпропетровщині, досі знаходиться у важкому стані
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 29 грудня. УНН. Хлопець, який зробив самопідпал на Дніпропетровщині, досі знаходиться у важкому стані. Про це кореспонденту УНН повідомив директор обласної Дніпропетровської дитячої лікарні Олександр Хитрик.
Хлопець отримав 70% опіків і наразі знаходиться у реанімації, його стан стабільно важкий. За словами лікаря, завтра постраждалому робитимуть мікротомію, проводитимуть гістологічну діагностику тканин.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині 11-річний хлопчик облив себе бензином та підпалив, аби повторити експеримент українського блогера. У вкрай важкому стані його доставили до обласної дитячої лікарні.