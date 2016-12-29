Хлопець, який підпалив себе на Дніпропетровщині, досі знаходиться у важкому стані

Хлопець отримав 70% опіків і наразі знаходиться у реанімації, його стан стабільно важкий. За словами лікаря, завтра постраждалому робитимуть мікротомію, проводитимуть гістологічну діагностику тканин.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині 11-річний хлопчик облив себе бензином та підпалив, аби повторити експеримент українського блогера. У вкрай важкому стані його доставили до обласної дитячої лікарні.