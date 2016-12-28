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ХК "Донбасс" разгромил "Дженералз" в последнем поединке года

ХК "Донбасс" разгромил "Дженералз" в последнем поединке года

Киев • УНН

 • 5610 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. ХК "Донбасс" в выездном матче Украинской хоккейной лиги разгромил столичный "Дженералз" и пошел лидером на новогоднюю паузу, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ХК "Донбасс".

На выяснение "кто сильнее" и решение результата встречи гостям понадобилось чуть меньше четверти часа. В период с 5-й по 15-ю минуту Захаров, Благой, Шафаренко, Чердак и Лялька поочередно вписали свои фамилии в протокол - 5:0.

Шанс привести себя в чувство в "Дженералз" появился за три минуты до первого перерыва, когда удаление до конца матча получил Виктор Захаров. Однако пока 5-минутный штраф отбывал Владимир Чердак киевляне не создали ни одного настоящего острого момента у ворот Богдана Дяченко.

А "Донбасс" не уменьшал обороты до конца матча, забросив еще девять раз. Хет-трики за действующих чемпионов оформили Безуглый и Кукла, дубль записал на свой счет Благой, а также по разу забили Алексюк, Ворона и Толстушко.

Примечательно, что "Донбасс" второй год подряд завершил на победной ноте. В конце 2015 года "Донбасс" переиграл с результатом 11:0 "Компаньон".

Добавим, что на новогодние праздники дончане идут не только в ранге безоговорочного лидера чемпионата (72 очка), но и с 13-матчевой победной серией.

Как сообщал УНН, ХК "Дженералз" подписал трех новичков

 

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