ХК "Донбас" розгромив "Дженералз" в останньому поєдинку року
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. ХК "Донбас" у виїзному матчі Української хокейної ліги розгромив столичний "Дженералз" та пішов лідером на новорічну паузу, передає УНН з посиланням на прес-службу ХК "Донбас".
На з'ясування "хто сильніший" і власне рішення результату зустрічі гостям знадобилося трохи менше чверті години. У період з 5-ї по 15-у хвилину Захаров, Благой, Шафаренко, Чердак і Лялька по черзі вписали свої прізвища в протокол – 5:0.
Шанс привести себе до тями у "Дженералз" з'явився за три хвилини до першої перерви, коли видалення до кінця матчу дістав Віктор Захаров. Однак поки 5-хвилинний штраф відбував Володимир Чердак кияни не створили жодного справжнього гострого моменту біля воріт Богдана Дяченко.
Натомість "Донбас"не зменшував обертів до кінця матчу, закинувши ще дев'ять разів. Хет-трики за чинних чемпіонів оформили Безуглий і Лялька, дубль записав на свій рахунок Благой, а також по разу забили Алексюк, Ворона і Толстушко.
Примітно, що "Донбас" другий рік підряд завершив на переможній ноті. Наприкінці 2015 року "Донбас" переграв з результатом 11:0 "Компаньйон".
Додамо, що на новорічні свята донеччани йдуть не тільки в ранзі беззастережного лідера чемпіонату (72 очки), а й з 13-матчевою переможною серією.
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