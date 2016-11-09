Х.Клинтон поблагодарила Б.Обаму за "решительное" президентство

"Хочу поблагодарить Бараку и Мишель Обаму, вся страна очень обязана вам, мы благодарим вас за ваше благословение решительное руководство, которое стало значимым для многих американцев", - сказала Х.Клинтон.

Ранее кандидат в президенты США Хиллари Клинтон заявила, что надеется, что Дональд Трамп будет успешным президентом.

Напомним, республиканец Дональд Трамп победил на выборах президента США.