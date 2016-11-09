Х.Клінтон подякувала Б.Обамі за “рішуче” президентство
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Кандидант у президенти США Хілларі Клінтон подякувала президентові США Бараку Обамі за рішуче керівництво країною. Про це вона сказала під час брифінгу за результатами виборів, передає УНН.
“Хочу подякувати Бараку і Мішель Обамі, уся країна дуже зобов’язана вам, ми дякуємо вам за ваше благословенне, рішуче керівництво, що стало значущим для багатьох американців”, — сказала Х.Клінтон.
Раніше кандидат у президенти США Хілларі Клінтон заявила, що сподівається, що Дональд Трамп буде успішним президентом.
Нагадаємо, республіканець Дональд Трамп переміг на виборах президента США.