Кешбэк на топливо от государства уже работает на WOG.

Уже с сегодняшнего дня, покупая топливо на WOG, украинцы могут получать кэшбек от государства при каждой заправке.

Сеть АЗК WOG уже в программе кэшбека на топливо от государства. Это своевременное решение, соответствующее текущей ситуации на мировом рынке топлива. Реализация через инструмент национального кэшбека, который уже внедрен в большинстве топливных сетей, дает возможность адресно экономить как частным автовладельцам, так и представителям малого бизнеса. Национальный кэшбек — сейчас единственный инструмент, который позволяет быстро развернуть программу, обеспечить ее прозрачность и создать одинаковые условия для всех частных автовладельцев и МСБ — комментирует Геннадий Карлинский, директор по маркетингу сети АЗК WOG.

Кэшбек начисляется на все виды топлива, в том числе брендовое — бензин Mustang 95 и Mustang 100 и дизель Mustang+. Кэшбек начисляется на все безналичные виды оплат на АЗК, а именно: оплата через WOG PAY Топливо, терминалами самообслуживания WOG PAY BOX и у операторов на АЗК. При оплате наличными — не начисляется. Все персональные бонусы и скидки в WOG PRIDE действуют, а кэшбек от государства начисляется дополнительно.

Кэшбек НЕ начисляется при покупке в онлайн-магазине топлива на кошелек WOG PRIDE.

Как работает кэшбек на топливо без мифов: объясняет WOG

Миф: кэшбек можно будет потратить на следующую заправку.

Правда: кэшбек — это инвестиция в украинскую экономику. Средства можно будет потратить только на товары украинского производства и услуги в Украине, а именно:

оплату коммунальных услуг;

почтовые услуги;

медицинские товары и лекарства украинского производства;

продукты питания украинского производства, книги;

донаты на поддержку ВСУ.

Миф: программа направлена для бизнеса и владельцев элитных авто.

Правда: кэшбек доступен физическим лицам. Сейчас в программе "Национальный кэшбек" зарегистрировано 9,4 млн украинцев, из них более 4 млн — активно пользуются ею ежемесячно. Лимит в 1000 грн в месяц делает помощь адресной, и она рассчитана на украинцев, для кого такая поддержка от государства является важной.

Миф: это "вечная" нагрузка на бюджет.

Правда: это оперативная антикризисная мера. Программа является краткосрочной и имеет определенный срок действия — до 1 мая 2026 года. Ее ключевая цель: поддержать граждан в пиковый период нестабильности на рынке топлива.

Миф: кэшбек ввели, чтобы компенсировать "сверхприбыли" сетей АЗК.

Правда: стоимость топлива в Украине напрямую зависит от мировых котировок нефти и нефтепродуктов, которые выросли из-за войны на Ближнем Востоке. Сейчас рост цен на топливо — это тенденция, которая наблюдается во всех странах Европы, а кэшбек — инструмент поддержки именно частных автовладельцев.

Миф: лучше бы уменьшили налоги на топливо.

Правда: сети АЗК уже интегрированы в цифровую инфраструктуру программы "Национальный кэшбек". Этот инструментарий является наиболее адресным, цифровым и быстрым, что является крайне важным.