Кешбек на пальне від держави вже працює на WOG
Київ • УНН
Уже відсьогодні, купуючи пальне на WOG, українці мають змогу отримувати кешбек від держави при кожній заправці.
Мережа АЗК WOG вже у програмі кешбек на пальне від держави. Це своєчасне рішення, що відповідає поточній ситуації на світовому ринку пального. Реалізація через інструмент національного кешбеку, який уже впроваджений у більшості паливних мереж, дає можливість адресно заощаджувати як приватним автовласникам, так і представникам малого бізнесу. Національний кешбек — наразі єдиний інструмент, який дозволяє швидко розгорнути програму, забезпечити її прозорість та створити однакові умови для всіх приватних автовласників та МСБ
Кешбек нараховується на всі види пального, зокрема брендове — бензин Mustang 95 та Mustang 100 та дизель Mustang+. Кешбек нараховується на всі безготівкові види оплат на АЗК, а саме: оплата через WOG PAY Пальне, терміналами самообслуговування WOG PAY BOX та в операторів на АЗК. При оплаті готівкою — не нараховується. Усі персональні бонуси та знижки у WOG PRІDE діють, а кешбек від держави нараховується додатково.
Кешбек НЕ нараховується при купівлі в онлайн-магазині пального на гаманець WOG PRIDE.
Як працює кешбек на пальне без міфів: пояснює WOG
Міф: кешбек можна буде витратити на наступну заправку.
Правда: кешбек — це інвестиція в українську економіку. Кошти можна буде витратити лише на товари українського виробництва і послуги в Україні, а саме:
- оплату комунальних послуг;
- поштові послуги;
- медичні товари та ліки українського виробництва;
- продукти харчування українського
виробництва, книги;
- донати на підтримку ЗСУ.
Міф: програма спрямована для бізнесу та власників елітних авто.
Правда: кешбек доступний фізичним особам. Наразі у програмі "Національний кешбек" зареєстровано 9,4 млн українців, з них понад 4 млн — активно користуються нею щомісяця. Ліміт у 1000 грн на місяць робить допомогу адресною, і вона розрахована на українців, для кого така підтримка від держави є важливою.
Міф: це "вічне" навантаження на бюджет.
Правда: це оперативний антикризовий захід. Програма є короткостроковою та має визначений термін дії — до 1 травня 2026 року. Її ключова мета: підтримати громадян у піковий період нестабільності на ринку пального.
Міф: кешбек запровадили, щоб компенсувати "надприбутки" мереж АЗК.
Правда: вартість пального в Україні напряму залежить від світових котирувань нафти та нафтопродуктів, які зросли через війну на Близькому Сході. Наразі зростання цін на пальне — це тенденція, яка спостерігається в усіх країнах Європи, а кешбек — інструмент підтримки саме приватних автовласників.
Міф: краще б зменшили податки на пальне.
Правда: мережі АЗК вже інтегровані в цифрову інфраструктуру програми "Національний кешбек". Цей інструментарій є найбільш адресним, цифровим та швидким, що є вкрай важливо.