Кешбек на пальне від держави вже працює на WOG.

Уже відсьогодні, купуючи пальне на WOG, українці мають змогу отримувати кешбек від держави при кожній заправці.

Мережа АЗК WOG вже у програмі кешбек на пальне від держави. Це своєчасне рішення, що відповідає поточній ситуації на світовому ринку пального. Реалізація через інструмент національного кешбеку, який уже впроваджений у більшості паливних мереж, дає можливість адресно заощаджувати як приватним автовласникам, так і представникам малого бізнесу. Національний кешбек — наразі єдиний інструмент, який дозволяє швидко розгорнути програму, забезпечити її прозорість та створити однакові умови для всіх приватних автовласників та МСБ — коментує Геннадій Карлінський, директор із маркетингу мережі АЗК WOG.

Кешбек нараховується на всі види пального, зокрема брендове — бензин Mustang 95 та Mustang 100 та дизель Mustang+. Кешбек нараховується на всі безготівкові види оплат на АЗК, а саме: оплата через WOG PAY Пальне, терміналами самообслуговування WOG PAY BOX та в операторів на АЗК. При оплаті готівкою — не нараховується. Усі персональні бонуси та знижки у WOG PRІDE діють, а кешбек від держави нараховується додатково.

Кешбек НЕ нараховується при купівлі в онлайн-магазині пального на гаманець WOG PRIDE.

Як працює кешбек на пальне без міфів: пояснює WOG

Міф: кешбек можна буде витратити на наступну заправку.

Правда: кешбек — це інвестиція в українську економіку. Кошти можна буде витратити лише на товари українського виробництва і послуги в Україні, а саме:

оплату комунальних послуг;

поштові послуги;

медичні товари та ліки українського виробництва;

продукти харчування українського виробництва, книги;

донати на підтримку ЗСУ.

Міф: програма спрямована для бізнесу та власників елітних авто.

Правда: кешбек доступний фізичним особам. Наразі у програмі "Національний кешбек" зареєстровано 9,4 млн українців, з них понад 4 млн — активно користуються нею щомісяця. Ліміт у 1000 грн на місяць робить допомогу адресною, і вона розрахована на українців, для кого така підтримка від держави є важливою.

Міф: це "вічне" навантаження на бюджет.

Правда: це оперативний антикризовий захід. Програма є короткостроковою та має визначений термін дії — до 1 травня 2026 року. Її ключова мета: підтримати громадян у піковий період нестабільності на ринку пального.

Міф: кешбек запровадили, щоб компенсувати "надприбутки" мереж АЗК.

Правда: вартість пального в Україні напряму залежить від світових котирувань нафти та нафтопродуктів, які зросли через війну на Близькому Сході. Наразі зростання цін на пальне — це тенденція, яка спостерігається в усіх країнах Європи, а кешбек — інструмент підтримки саме приватних автовласників.

Міф: краще б зменшили податки на пальне.

Правда: мережі АЗК вже інтегровані в цифрову інфраструктуру програми "Національний кешбек". Цей інструментарій є найбільш адресним, цифровим та швидким, що є вкрай важливо.