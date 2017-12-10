Руководство Боруссии Д уволит главного тренера - СМИ

После поражения в 15-м туре немецкой Бундеслиги от аутсайдера "Вердера" (1: 2), президент "шмелей" Ханс-Йоахим Вацко и спортивный директор Михаэль Цорк решили освободить с поста главного наставника Петера Босса.

По информации авторитетного издания, об отставке 54-летнего голландца будет объявлено до конца дня.

Стоит отметить, что серия "Боруссии" без побед во внутреннем чемпионате достигла 8 матчей, а команда, которая лидировала на старте сезона, упала на 7-е место.

Напомним, что 54-летний голландец возглавил дортмундский клуб этим летом.