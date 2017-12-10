Керівництво Борусії Д звільнить головного тренера - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Дортмундська "Борусія", за яку виступає українець Андрій Ярмоленко, найближчим часом залишиться без головного тренера, повідомляє УНН з посиланням на Bild.
Після поразки в 15-му турі німецької Бундесліги від аутсайдера "Вердера" (1:2), президент "джмелів" Ханс-Йоахім Вацке та спортивний директор Міхаель Цорк вирішили звільнити з поста головного наставника Петера Боса.
За інформацією авторитетного видання, про відставку 54-річного голландця буде оголошено до кінця дня.
Варто зазначити, що серія "Борусії" без перемог у внутрішньому чемпіонаті досягла 8 матчів, а команда, яка лідирувала на старті сезону, впала на 7-ме місце.
Нагадаємо, що 54-річний голландець очолив дортмундський клуб цього літа.