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Керівництво Борусії Д звільнить головного тренера - ЗМІ

Керівництво Борусії Д звільнить головного тренера - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. Дортмундська "Борусія", за яку виступає українець Андрій Ярмоленко, найближчим часом залишиться без головного тренера, повідомляє УНН з посиланням на Bild.

Після поразки в 15-му турі німецької Бундесліги від аутсайдера "Вердера" (1:2), президент "джмелів" Ханс-Йоахім Вацке та спортивний директор Міхаель Цорк вирішили звільнити з поста головного наставника Петера Боса.

За інформацією авторитетного видання, про відставку 54-річного голландця буде оголошено до кінця дня.

Варто зазначити, що серія "Борусії" без перемог у внутрішньому чемпіонаті досягла 8 матчів, а команда, яка лідирувала на старті сезону, впала на 7-ме місце.

Нагадаємо, що 54-річний голландець очолив дортмундський клуб цього літа.

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