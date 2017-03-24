Руководителя донецкого предприятия будут судить за невыплату зарплат

Прокуратура завершила досудебное расследование по ч.1 ст.175 (невыплата заработной платы) УК Украины в отношении руководителя ПАО "Азовмаш".

"Досудебным расследованием установлено, что подозреваемый, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, будучи руководителем предприятия и должностным лицом, обязан был соблюдать требования действующего законодательства Украины, предусматривающие право граждан на своевременное получение заработной платы за труд. Но с февраля по июль 2016 года безосновательно, умышленно не выплатил заработную плату 83 работникам предприятия на общую сумму 2,5 млн грн", - говорится в сообщении прокуратуры.

Обвинительный акт прокуратурой утвержден и направлен в суд для рассмотрения по существу.

Кроме того, по ходатайству прокурора следственным судьей вынесено постановление о наложении ареста на счета предприятия путем запрета любых расходных операций по счетам, кроме выплаты заработной платы и обязательных платежей в государственный бюджет по уплате налогов и сборов.

Как сообщал УНН, донецких прокурора и адвоката задержали на взятке.