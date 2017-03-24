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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 122222 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 181363 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 132274 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 126120 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 118290 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Руководителя донецкого предприятия будут судить за невыплату зарплат

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 марта. УНН. За невыплату заработной платы на скамье подсудимых оказался руководитель ПАО "Азовмаш", передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

Прокуратура завершила досудебное расследование по ч.1 ст.175 (невыплата заработной платы) УК Украины в отношении руководителя ПАО "Азовмаш".

"Досудебным расследованием установлено, что подозреваемый, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, будучи руководителем предприятия и должностным лицом, обязан был соблюдать требования действующего законодательства Украины, предусматривающие право граждан на своевременное получение заработной платы за труд. Но с февраля по июль 2016 года безосновательно, умышленно не выплатил заработную плату 83 работникам предприятия на общую сумму 2,5 млн грн", - говорится в сообщении прокуратуры.

Обвинительный акт прокуратурой утвержден и направлен в суд для рассмотрения по существу.

Кроме того, по ходатайству прокурора следственным судьей вынесено постановление о наложении ареста на счета предприятия путем запрета любых расходных операций по счетам, кроме выплаты заработной платы и обязательных платежей в государственный бюджет по уплате налогов и сборов.

Как сообщал УНН, донецких прокурора и адвоката задержали на взятке.

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