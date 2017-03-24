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Керівника донецького підприємства судитимуть за невиплату зарплат

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КИЇВ. 24 березня. УНН. За невиплату заробітної плати на лаві підсудних опинився керівник ПАТ “Азовмаш”, передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Донецької області.

Прокуратура завершила досудове розслідування за ч.1 ст.175 (невиплата заробітної плати) КК України стосовно керівника ПАТ “Азовмаш”.

“Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваний, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, будучи керівником підприємства та службовою особою, зобов’язаний був додержуватися вимоги чинного законодавства України, що передбачає право громадян на своєчасне отримання заробітної плати за працю. Але з лютого по липень 2016 року безпідставно, умисно не виплатив заробітну плату 83 працівникам підприємства на загальну суму 2,5 млн грн”, — йдеться в повідомленні прокуратури.

Наразі обвинувальний акт прокуратурою затверджено та спрямовано до суду для розгляду по суті.

Крім того, за клопотанням прокурора слідчим суддею винесено ухвалу про накладення арешту на рахунки підприємства шляхом заборони будь-яких видаткових операцій по рахунках, за виключенням виплати заробітної плати та обов’язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків та зборів.

Як повідомляв УНН, донецьких прокурора та адвоката затримали на хабарі.

Українські Національні Новини

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