Казахстан рассматривает альтернативные пути транзита нефти в обход россии
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев в четверг поручил своему правительству диверсифицировать маршруты поставки нефти, на следующий день после того, как российский суд постановил Каспийскому трубопроводному консорциуму приостановить деятельность на 30 дней, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Остановка трубопровода, по которому нефть из большого месторождения Тенгиз в Казахстане проходит через россию до Черного моря, создаст нагрузку на нефтяной рынок, на фоне того, как он столкнулся с одним из самых серьезных перебоев с поставками со времен арабского эмбарго в 1970-х годах, отмечает издание.
Токаев, стремившийся сбалансировать отношения с россией, Западом и Китаем, приказал изучить возможность строительства трубопровода через Каспийское море — ранее предложенный проект, по которому казахстанская нефть будет поступать в Европу в обход россии.
Токаев заявил, что улучшение портовой инфраструктуры на Каспии является "стратегической задачей" для правительства Казахстана, о чем сообщается на сайте президента. По данным с сайта, он не упомянул Каспийский трубопроводный консорциум.
Дополнение
Казахстан, сильно зависящий от ископаемого топлива, зависит от российских трубопроводов для экспорта нефти в Европу.
В среду суд в российском городе Новороссийске приказал трубопроводу КТК, по которому проходит около 1% мировой нефти, приостановить работу, сославшись на проблемы, связанные с разливами нефти.