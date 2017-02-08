Карантин из-за вспышки вируса АЧС ввели в Кировоградской области
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. В селе Грузском Кировоградского района ввели карантин из-за вспышки вируса африканской чумы свиней. Об этом сообщили в пресс-службе ОГА, сообщает УНН.
Согласно информации, состоялось заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии, во время которой проанализировали меры, направленные на ликвидацию вспышки африканской чумы свиней (АЧС) в селе Грузском.
На днях в частных домовладениях жителей села погибло несколько свиней. В результате лабораторных исследований фрагментов тел животных выявлен вирус АЧС.
С целью недопущения распространения этой болезни за пределы села, решением противоэпизоотической комиссии территория Грузского объявлена неблагополучной по АЧС и введен там карантин.
Как сообщал УНН, по прогнозам экспертов, в 2017 году случаев АЧС в Украине не уменьшится.
По словам нардепа С.Тригубенко, ЕС больше не будет снисходительным к несостоятельности Украины побороть АЧС.