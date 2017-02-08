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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Карантин через спалах вірусу АЧС запровадили на Кіровоградщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. У селі Грузькому Кіровоградського району запровадили карантин через спалах вірусу африканської чуми свиней. Про це поінформували в прес-службі ОДА, повідомляє УНН.

Карантин через спалах вірусу АЧС запровадили на Кіровоградщині

Відповідно до інформації, відбулося засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії, під час якої проаналізували заходи, спрямовані на ліквідацію спалаху африканської чуми свиней (АЧС) у селі Грузькому.

Днями у приватних домоволодіннях мешканців села загинуло кілька свиней. У результаті лабораторних досліджень фрагментів тіл тварин виявлено вірус АЧС.

З метою недопущення поширення цієї хвороби за межі села, рішенням протиепізоотичної комісії територію Грузького оголошено неблагополучною щодо АЧС та запроваджено там карантин.

Як повідомляв УНН, за прогнозами експертів, у 2017 році випадків АЧС в Україні не зменшиться.

За словами нардепа С.Тригубенка, ЄС більше не буде поблажливою до неспроможності України побороти АЧС.

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