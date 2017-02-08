Карантин через спалах вірусу АЧС запровадили на Кіровоградщині
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. У селі Грузькому Кіровоградського району запровадили карантин через спалах вірусу африканської чуми свиней. Про це поінформували в прес-службі ОДА, повідомляє УНН.
Відповідно до інформації, відбулося засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії, під час якої проаналізували заходи, спрямовані на ліквідацію спалаху африканської чуми свиней (АЧС) у селі Грузькому.
Днями у приватних домоволодіннях мешканців села загинуло кілька свиней. У результаті лабораторних досліджень фрагментів тіл тварин виявлено вірус АЧС.
З метою недопущення поширення цієї хвороби за межі села, рішенням протиепізоотичної комісії територію Грузького оголошено неблагополучною щодо АЧС та запроваджено там карантин.
Як повідомляв УНН, за прогнозами експертів, у 2017 році випадків АЧС в Україні не зменшиться.
За словами нардепа С.Тригубенка, ЄС більше не буде поблажливою до неспроможності України побороти АЧС.