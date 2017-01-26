Капитализация ПриватБанка не имела существенного влияния на инфляцию - В.Гонтарева

"Капитализация государственного ПриватБанка не имела существенного влияния на уровень инфляции. Хотя мы монетизировали ОВГЗ для ПриватБанка на 27,2 млрд гривен, эти средства не были направлены на финансирование оттоков депозитов, которые, кстати, длились всего несколько недель до и после перехода банка в государственную собственность", - заявила В.Гонтарева.

Она добавила, что отток депозитов физических и юридических лиц 19 декабря составил всего 4 млрд гривен.

Эти средства, по словам В.Гонтаревой, "были направлены на формирование обязательных резервов, пополнение касс и банкоматов банка для обеспечения бесперебойного обслуживания клиентов".

Напомним, 18 декабря Кабинет министров Украины на заседании рассмотрел вопрос обеспечения стабильности в финансовой системе страны. Принимая во внимание результаты заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, правительство поддержало предложение Национального банка и Совета финансовой стабильности о переходе ПАО "ПриватБанк" в стопроцентную государственную собственность.

Как сообщал УНН, Fitch понизило рейтинг ПриватБанка до дефолта.