Капіталізація ПриватБанку не мала істотного впливу на інфляцію - В.Гонтарева
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Капіталізація націоналізованого ПриватБанку не мала істотного впливу на рівень інфляції. Про це заявила на брифінгу голова НБУ Валерія Гонтарева, передає кореспондент УНН.
"Капіталізація державного ПриватБанку не мала істотного впливу на рівень інфляції. Хоча ми монетизували ОВДП для ПриватБанку на 27,2 млрд гривень, ці кошти не були спрямовані на фінансування відтоків депозитів, які, до речі, тривали лише кілька тижнів до і після переходу банку в державну власність", - заявила В.Гонтарева.
Вона додала, що відток депозитів фізичних і юридичних осіб 19 грудня склав всього 4 млрд гривень.
Ці кошти, за словами В.Гонтарєвої, "були спрямовані на формування обов'язкових резервів, поповнення кас і банкоматів банку для забезпечення безперебійного обслуговування клієнтів".
Нагадаємо, 18 грудня Кабінет міністрів України на засіданні розглянув питання забезпечення стабільності у фінансовій системі країни. Беручи до уваги результати засідання Ради національної безпеки та оборони України, уряд підтримав пропозицію Національного банку та Ради фінансової стабільності про перехід ПАТ “ПриватБанк” у стовідсоткову державну власність.
Як повідомляв УНН, Fitch знизило рейтинг ПриватБанку до дефолту.