Канцлер Германии Шольц заболел на Covid

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что заболел коронавирусом. Об этом он написал в соцсети X, сообщает УНН.

Это явно не тот сюрприз, которому я радуюсь. Мои текущие тесты на Covid-19 показывают две полоски - написал Шольц.

По словам канцлера, у него мало симптомов, поэтому он рассчитываю на легкое течение болезни. "Пока что просто работаю за своим столом", - отметил Шольц.

Ранее

Главный санитарный врач Игоря Кузина сообщал, в Украине с коронавирусом госпитализируют 4 тысячи человек еженедельно, пик болезни придется на середину декабря.