Канцлер Германии Шольц заболел на Covid
Киев • УНН
Канцлер Германии Олаф Шольц получил положительный тест на Covid с легкими симптомами и продолжает работать.
Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что заболел коронавирусом. Об этом он написал в соцсети X, сообщает УНН.
Это явно не тот сюрприз, которому я радуюсь. Мои текущие тесты на Covid-19 показывают две полоски
По словам канцлера, у него мало симптомов, поэтому он рассчитываю на легкое течение болезни. "Пока что просто работаю за своим столом", - отметил Шольц.
Ранее
Главный санитарный врач Игоря Кузина сообщал, в Украине с коронавирусом госпитализируют 4 тысячи человек еженедельно, пик болезни придется на середину декабря.
Канцлер Германии Шольц заболел на Covid
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