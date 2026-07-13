Как отличить натуральную красную икру от подделки - простые способы проверки

Красная икра остается одним из самых популярных деликатесов, особенно в преддверии праздников. В то же время на полках магазинов наряду с натуральным продуктом продается искусственный. УНН рассказывает, как отличить настоящую красную икру от искусственной и какие простые способы помогут проверить ее качество в домашних условиях.

Как проверить, настоящая ли красная икра, и по каким признакам определить качественный продукт

Прежде всего, не вся искусственная икра — обман. Если на упаковке производитель честно указывает, что икра имитированная — все в порядке. Такой продукт безопасен для употребления, бюджетен и часто используется в кулинарии для декорирования блюд.

Имитированную икру, в зависимости от технологии изготовления, можно разделить на два вида: гранулированную и капсулированную.

Первую делают на основе желатина или агар-агара и рыбьего жира, по сути это однородные желатиновые шарики. Технология производства капсулированной икры сложнее и позволяет создать икринки, максимально приближенные к настоящим, имитирующие оболочку и даже зародыш внутри, однако наполнение таких капсул — все тот же рыбий жир с вкусовыми, пищевыми и ароматическими добавками.

Прежде всего, стоит посмотреть на состав продукта. Настоящая икра может содержать небольшое количество Е200 и Е211 (консерванты), Е422 (пищевой глицерин, чтобы икринки не слипались), немного соли (не более 4-6%), а икра второго сорта может содержать еще и масло. А вот желатин, рыбий жир, соевые добавки, альгинаты (экстракты морских водорослей), гидрогенизированное масло, ароматизаторы, красители — все это составляющие искусственно изготовленной икры.

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Сравните цены. Выбирая икру, например, в интернете, сравните, сколько стоят похожие товары у других продавцов и производителей. И если цена икры, на которую вы сначала положили глаз, кажется подозрительно низкой, следует насторожиться.

Обратите внимание на запах. Имитированная икра часто имеет резкий, выраженно рыбный запах, тогда как настоящая икра пахнет нежнее и приятнее. Впрочем, производители современной капсулированной икры научились довольно неплохо имитировать аромат настоящего продукта.

Гранулированную икру можно отличить по внешнему виду: она идеальная, даже слишком, а стенки ее жесткие. В настоящих же икринках можно разглядеть оболочку, жидкое наполнение и даже зародыш, напоминающий маленький пузырек в центре икринки. Впрочем, производители капсулированной искусственной икры научились копировать и его.

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Способы проверки красной икры в домашних условиях

В домашних условиях проверить икру можно, например, с помощью кипятка. Для этого метода вам понадобится только кипяток, миска и собственно икра. Возьмите несколько икринок, залейте их кипятком и перемешайте ложкой. Фокус в том, что настоящая икра содержит натуральный белок, который под действием температуры имеет свойство сворачиваться. Поэтому такая икра станет жесткой, как бы сожмется и посветлеет. Тогда как имитированная просто растворится в воде на ваших глазах.

Также икру можно проверить йодом. Нанесите каплю йода на икринку. Натуральная икра не изменит цвет. Если продукт поддельный, он может приобрести темно-синий оттенок, потому что крахмал, содержащийся в подделке, вступает в реакцию с йодом.

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