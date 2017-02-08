Кабмин утвердил объемы обязательного обеспечения донорской кровью
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Кабинет министров Украины утвердил объемы обязательного обеспечения потребностей охраны здоровья населения донорской кровью, ее компонентами и препаратами на 2017 год. Такое решение было принято на заседании правительства, передает корреспондент УНН.
"Конечной целью является увеличение объемов заготовки донорской крови и ее компонентов для нужд здравоохранения за счет роста количества донорских кадров", - сказала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.
После этого члены правительства поддержали такое решение.